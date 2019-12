Adele posó junto al Grinch y sus seguidores casi no la reconocen

'Rolling in the Deep' y 'Set Fire to the Rain' son algunas de las canciones que han consolidado a Adele como una de las artistas más importantes de la música en la actualidad.

Sus temas dedicados a la tristeza y el desamor se han convertido en todo un éxito y es claro que las redes sociales han sido parte importante para lograr posicionar su carrera.

Y es que su más reciente publicación en Instagram, llamó la atención de sus seguidores por cuenta del evidente cambio físico que sufrió, llegando al punto de cuestionarse si de verdad era ella la que estaba posando. El mismísimo 'Grinch', personaje que odiaba la navidad, la acompañó en una instantánea tomada en blanco y negro.

“Los dos tratamos de arruinar la Navidad, ¡pero nuestros corazones crecieron! Gracias por venir a mi fiesta y hacernos sentir como niños Grinch. Feliz Navidad y felices fiestas a todos”, publicó la premiada artista.

La publicación suma más de 2 millones de 'Me gusta' en redes sociales.