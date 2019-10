¿Quién es el nuevo amor de Adele?

La cantante de 31 años vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. Y es que según el diario 'The Sun', la intérprete de 'Rolling In The Deep' y 'Hello' estaría saliendo con el rapero inglés Joseph Junior Adenuga, conocido en el mundo artístico como Skepta.

Para sorpresa de muchos, decidieron mantener en privado su vida amorosa, celebrando el cumpleaños del músico hace algunas semanas. De igual forma, aseguraron que siguen comprometidos con sus hijos, sin importar el rumbo que pueda llegar a tomar cada una de sus carreras.

Algo que llamó particularmente la atención, fue que Adele compartió a través de Instagram una fotografía de Skepta, con el texto "Tottenham Boy" y un corazón. Podría confirmar lo dicho anteriormente.

Sin embargo, la pareja no se salido a confirmar o desmentir algo relacionado con su situación sentimental.