El bonito gesto de Jean Carlos Centeno con una vendedora de papas fritas

A Jean Carlos Centeno siempre lo ha caracterizado su humildad, sencillez y cercanía con sus seguidores y aunque en sus conciertos siempre tiene gestos de grandeza con sus fanáticos, en las redes sociales se ha difundido un video en donde tuvo un particular detalle con una vendedora de papas fritas.

Resulta que Centeno durante su juventud fue vendedor ambulante y se dedicó a vender papas fritas, refrescos, bolis y por eso al ver a la mujer trabajando en ese concierto recordó esa etapa de su vida y compartió sus experiencias para cumplir sus sueños.

"Es mejor vivir dificultades, que obtener todo fácilmente en la vida y ella me recuerda cuando yo viví ese momento. Que Dios la bendiga a ella, me quiero tomar una foto porque su bandeja en la mano y su delantal en su cuerpo me recuerda cuando yo vendía papas fritas y soñaba con estar aquí. Quiero demostrarle que soy de carne y hueso", dijo Jean Carlos a la vendedora.

Agregó que “aunque ya yo no venda papas fritas como antes, sigo siendo un producto que se vende con la voluntad de Dios”.

El cantante se bajó de la tarima y se acercó donde estaba la señora para tomarse la foto junto a la bandeja en la que tenía los productos para la venta.