Indígenas de Mutatá persisten en el bloqueo de la vía pese a instrucción de la OIA

Mutatá, Antioquia

En la tarde de este miércoles, la Organización indígena de Antioquia anunció que se suspendía el bloqueo de las vías en Urabá y Bajo Cauca, luego de un primer acuerdo con la gobernación de Antioquia en la construcción de 200 casas y el mejoramiento de 450 más en los resguardos. Ante esto, la OIA había informado a la minga suspender los bloqueos, pero la comunidad de Mutatá está en desobediencia, ya que en la tarde noche del miércoles bloquearon la vía Medellín-Urabá.

Los indígenas atravesaron ramas y otros artículos a los que luego les prendieron fuego, impidiendo la movilidad de los vehículos. A la zona llegó el ejército para persuadir a los manifestantes.

Lea también:

Masacre en Remedios: al parecer, las víctimas intentaban desertar del Clan del Golfo

La Minga Indígena congeló el bloqueo de las vías en Antioquia tras un primer acuerdo

¿Porque siguen en protesta?

Caracol Radio conversó con el gobernador Mayor de la comunidad indígena de Mutatá, Abigail Domicó Bailarín, quien explicó las razones por las que los comuneros persisten en la protesta, aunque recalcó que él como autoridad les informó desde Medellín sobre el acuerdo, pero quienes están en el territorio insisten en hacer caso omiso.

El gobernador manifestó que sus compañeros no reconocieron el acuerdo inicial de este miércoles porque no es el punto principal de su petición, ya que ese era un punto de la protesta anterior y no de la actual.

“Hoy solamente se adelantó y se evacuó el compromiso anterior de la Minga con la comunidad indígena y el gobierno departamental. Por eso persiste la minga en Mutatá porque la petición de la base que se encuentra allí no se ha tocado y hoy no se hizo presente el gobierno nacional”.

Agrega que lo que ellos exigen es la entrega de tierras y la delimitación de estas con los campesinos de la zona.

“Las compras de tierra, el acceso a tierra a la población indígena de Antioquia, la resolución de conflicto en caso de Mutatá en pro y el derecho de la población indígena que han violado más de una década en el municipio de Mutatá. Esa responsabilidad tiene la Agencia Nacional de Tierra de ir a la zona y tecnificar y clarificar los linderos y problemáticas con los campesinos”.

Esta comunidad espera que este jueves lleguen representantes del gobierno nacional de la Agencia Nacional de Tierras para que se evacue ese tema y así levantar la protesta.