Recuperate 'Tino': Asprilla envía un mensaje desde el Hospital

En los últimos días el 'Tino' Asprilla ha tenido que visitar el Hospital en repetidas ocasiones, esto debido a dolores y calambres que ha sufrido en su brazo izquierdo como consecuencia de una baja en sus defensas.

"Debido a un problema del ácido úrico, me automediqué una inyección que tenía corticoides y a raíz de eso me entró un mal que me dejó sin defensas; un herpes me atacó el nervio del brazo y me duele muchísimo, sobre todo cuando duermo; me dan calambres" expresó el ex jugador.

Además, el 'Tino' pidió a sus seguidores que no se olviden de él y que está revisando constantemente sus redes sociales esperando un mensaje de aliento por parte de todos los que lo siguen.