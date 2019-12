Roger Federer: "Regresé al vestuario y estaba emocionalmente roto"

El mejor tenista de la historia, Roger Federer, tendría su exhibición en Colombia tras más de 7 años sin disputar un encuentro en territorio cafetero, el día sería el 22 de noviembre, un día del que solo se esperaba una gran fiesta con el tenista suizo, desafortunadamente, aquel día las protestas que se presentaron en el país impidieron que el partido pudiese disputarse.

Casi un mes después de que Federer no lograra dar su exhibición en el Movistar Arena, se sinceró sobre los sentimientos que tuvo en el vestuario: "Fuimos a calentar y nos divertimos mucho en la pista, pero luego todo comenzó a ponerse complicado".

"Debido a que la gente necesitaba llegar a casa y estar a salvo, supe que no debíamos jugar, era demasiado estrés y presión para todos. Y ahí, sí, tuve un pequeño shock, me vine abajo. No iba a ser lo imaginado y lo que debía haber sido y pude sentir como todo se desmoronaba al final. Cuando regresé al vestuario, estaba emocionalmente roto" expresó Roger.