Rius piensa en la Libertadores con el América tras cumplir el sueño en Liga

El español Álvaro Rius, director deportivo del América de Cali, que celebra el decimocuarto título conseguido en la Liga Águila ha señalado en declaraciones a EFE que ha visto cumplido un sueño en esta competición y que ahora empieza a pensar en la Copa Libertadores.



Rius, que emigró de Castellón a Colombia para hacerse cargo de la dirección deportiva del América, explicó que la llamada para contar con él le produjo sorpresa y que sabía que iba a un club grande, aunque una vez allí incorporado, sus expectativas se han visto superadas.



Aunque ahora el club empieza a pensar en la Copa Libertadores, reconoció que es muy complicado ganarla. "Lo que tenemos que hacer es un equipo para competir al máximo nivel y, por lo menos, dar una buena imagen y llegar lo más lejos posible”, indicó.



En cuanto a la apuesta del América por su contratación, admitió que la gente de Cali no estaba muy contenta con su llegada porque no le conocían. "Ahora me siento respaldado y poco a poco la gente me conoce tanto en Colombia como también en España", afirmó.



"No me planteo el futuro. Tengo contrato indefinido y voy a ver cómo va las cosas. Este próximo semestre continúo aquí y a ver qué pasa más adelante”.



Para Rius, al margen de los logros deportivos, “otro de los objetivos es colocar jugadores jóvenes en Europa”, camino para poder “crecer a nivel económico y mejorar infraestructuras, por lo que uno de los puntos a trabajar mucho es el de la cantera porque hay talento y hay que mejorarlo".



"Soy un currante del fútbol. Mi primera experiencia fue como árbitro, pero tenía claro que quería trabajar en esto y lo que hice fue formarme mucho, trabajar y esperar la oportunidad. He trabajado casi de todo: de preparador físico, de coordinador, de árbitro...”, explicó su trayectoria.



Por ello, agradece el aprendizaje que en su día le dio el exentrenador del CD Castellón que consiguió el ascenso de Tercera a Segunda B. “Sergi Escobar fue casi mi mentor cuando empecé a entrenar. Acabé la carrera y el Castellón me dio una oportunidad”, concluye.