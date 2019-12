Rivaldo, Saviola y otras leyendas del Barça jugarán en Bogotá en marzo

Jugadores históricos del Barcelona como Rivaldo, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Edmílson, Juliano Belletti y Sergi Barjuan jugarán dos partidos de exhibición en Bogotá y Cali en marzo próximo contra un equipo de futbolistas destacados de Colombia.



Así lo anunciaron este jueves representantes del equipo español al presentar la iniciativa "Barça Legends", que llevará a 18 exfutbolistas del club catalán a jugar el 1 de marzo al estadio Pascual Guerrero, de Cali, y cuatro días después a El Campín, de Bogotá.



Ese programa fue creado en 2016 e integra a exjugadores del equipo azulgrana con el objetivo de dar a conocer e internacionalizar los valores del club, pues "allá donde no llega el primer equipo lo hace esta marca", explicó el director general de "Barça Legends", Josep María Messeguer, en una rueda de prensa.



El directivo destacó que el proyecto sirve para "dar continuidad" a la carrera profesional de los futbolistas retirados, la mayoría de ellos entre los 35 y 50 años.



Ellos, agregó, "se toman en serio los partidos y su objetivo sigue siendo competir y ganar" para dar un buen espectáculo que haga disfrutar a "los más de cinco millones de seguidores del equipo en Colombia".



Por otra parte, el entrenador de las leyendas del club, Albert 'Chapi' Ferrer Llopis, explicó que su experiencia detrás de la línea de cal es "un orgullo" y reconoció que al principio pensó que los jugadores, que en algunos casos compartieron vestuario con él, no "le harían caso".



No obstante reconoció que ha ocurrido todo lo contrario: "te escuchan, siguen tus consejos".



El evento contará también con un festival azulgrana con actividades lúdicas, un torneo del videojuego FIFA 20 y una muestra de objetos trasladados desde el Museo del Barça.



Entre lo que será exhibido hay una colección de camisetas que nunca antes se había mostrado en América Latina, señaló Miguel Monterroso, director GMS Sports Marketing, compañía promotora de los partidos en Colombia.



Los jugadores también visitarán las instalaciones de las escuelas de fútbol del Barça en Colombia, con dos sedes en Bogotá que pasarán a ser tres a partir de febrero y que benefician a 600 niños y a sus familias que aprenden la metodología del club blaugrana.