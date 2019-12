Luto en la música: falleció Marie Fredriksson, cantante de Roxette

La noticia fue confirmada por Marie Dimberg, su jefe de prensa. "Con tristeza anunciamos que una de nuestras artistas más grandes se ha ido. Marie Fredriksson murió por cuenta de su antigua enfermedad".

En un principio, se le empezaron a olvidar las letras de sus canciones, y más adelante en una mañana, se desmayó en su residencia y al llevarla al hospital le diagnosticaron cáncer cerebral.

La artista se dio a conocer por ser la líder, y vocalista de la agrupación 'Roxette', que alcanzó gran popularidad en los 80s, junto a Per Gessle. Algunos de sus más grandes éxitos fueron 'Spending My Time', 'Listen To Your Heart', 'The Look' y 'It Must Have Been Love'.

En la cuenta oficial de Twitter de 'Roxette' se publicó una fotografía en honor a su nombre, con la fecha de nacimiento y deceso de la artista. Marie Fredriksson nació un 30 de mayo de 1958 en Össjö, Suecia y así la recuerdan sus seguidores.

