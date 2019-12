Leidy Solis: "Este fue el año más grande del deporte colombiano"

La levantadora de pesas colombiana Leidy Solís afirmó este lunes que terminar el año como primera de la clasificación mundial en su categoría la llena de "ilusión" para llegar en la mejor forma a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Ser número uno en el ránking mundial es muy importante y me ilusiona mucho para llegar muy bien a Tokio", dijo Solís a Efe.



La candidata al premio al mejor deportista del año que otorga el diario El Espectador, calificó 2019 como "un año excelente" después de coronarse campeona del mundo en dos modalidades.



Solís, de 29 años, aludió así al mundial de Pattaya (Tailandia), donde obtuvo la medalla de oro de los 81 kilogramos en el Mundial de Halterofilia.



La levantadora, quien once años antes, en los Juegos Olímpicos de Pekín, obtuvo medalla de plata en una categoría distinta, la de los 69 kilos, se impuso entonces a la favorita Lydia Valentín, que aspiraba a un tercer título mundial consecutivo.



Solís afirmó que ante el poco tiempo que queda para participar una vez más en unos juegos olímpicos "hay que entrenar cada día más fuerte" y "no perder ese rumbo de trabajo, ese compromiso y pensar que Tokio está a la vuelta de la esquina".



Debido a esto, la nacida en Tuluá, municipio del departamento de Valle del Cauca (suroeste), se ha preparado con competencias como el Iberoamericano de Cali y los Panamericanos de República Dominicana.



De igual forma, Solís viajará a Estados Unidos para entrenar durante dos o tres meses y posteriormente se desplazará a Japón, donde cerrará su preparación para los Olímpicos.



La pesista destacó que el deporte colombiano ha tenido un crecimiento "abismal" en los últimos años lo que ha permitido avanzar en todos los campos.

"Cuando hay apoyo hay resultados, hay grandes hazañas como en este año. Para mí y para muchas personas este fue el año más grande del deporte colombiano", concluyó.