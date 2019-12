"Espero que esa fuente le ayude en la demanda que le voy a poner"

Espero que esa “muy buena fuente” le ayude en la demanda que le voy a poner, no sólo por mentir en que yo mandé un representante sino que se atreva a decir que el gobierno está construyendo país.

Nosotros marchamos por DIGNIDAD, tú no lo entiendes porque tú no sabes qué es eso. pic.twitter.com/SNkobEvKH1