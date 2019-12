German Navas tendrá que retractarse de las acusaciones contra Pastrana

El representante a la Cámara, Germán Navas Talero tendrá que publicar un video en sus redes sociales retractandose de las acusaciones hechas en contra del expresidente Andrés Pastrana.

Así se determinó luego de que las partes llegaran a una conciliación ante la Corte Suprema de Justicia.

El expresidente acusó de calumnia al representante, luego de que lo relacionara con hechos de pederastia

En medio de un debate en el Congreso sobre la cadena perpetua, el representante a la Cámara German Navas Talero pidió investigar al expresidente Andrés Pastrana para que explicara por qué viajó en un vuelo llamado 'Lolita Expres', que habitualmente transportaba menores de edad que contrataba el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein.

Según Navas, Pastrana no llegó a su destino. En medio del debate también cuestionó la seriedad de algunos congresistas que piden severidad con los violadores y no pedían investigar a Pastana que seguramente "no estaba jugando" cuando estaba en el vuelo.

