Con Davinson en cancha, Tottenham goleó 5-0 al Burnley

Pedía José Mourinho a los suyos más intensidad y agresividad en los arranques de partido y el Tottenham Hotspur aplastó en una primera parte meteórica al Burnley para acabar goleándole por 5-0.

Harry Kane fue el encargado de inaugurar el marcador con un buen remate desde fuera del área, Lucas Moura hizo el segundo a los nueve minutos y ya pasada la media hora Heung-min Son se inventó uno de los golazos de la temporada.



El atacante surcoreano arrancó desde las cercanías de su propia área, fue sorteando rivales por velocidad hasta quedarse solo delante del meta del Burnley y batirle, para regocijo de Mourinho en el banquillo.



El portugués no sólo está recuperando a jugadores como Dele Alli, sino que también está manteniendo el nivel de algunos como Son, cuyo impacto en este Tottenham es tremendo.



Ya con todo resuelto en la segunda parte, Kane siguió engordando su cuenta particular, hizo el cuarto, con asistencia de Alli, y gracias a este doblete escala en la tabla de goleadores. El delantero inglés ya tiene nueve dianas, aún lejos de las 14 que atesora Vardy.



Kane, además, añadiría una asistencia a su registro para que Moussa Sissoko hiciera el quinto y último tanto del encuentro.

Mourinho, que suma cuatro triunfos en cuatro partidos, se recupera del golpe que fue perder en Old Trafford y cuenta sus partidos en su estadio por victorias. Los 'Spurs', gracias a la buena racha en la que están envueltos, suben hasta la quinta posición, con 23 puntos, mientras que el Burnley es décimo tercero, con 18.