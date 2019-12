Congreso no quiere bajarse el sueldo e insisten en congelarlo en 15%

El presidente del Congreso Lidio García, presentó formalmente a la plenaria del Senado su propuesta de reducir el salario en un 15% de manera voluntaria hasta que se formalice la reducción, incluso de altos funcionarios del Estado, a través de una iniciativa legislativa.

García, leyó una proposición en la plenaria del Senado en donde argumentó las razones por las cuales debería haber una reducción en el salario y lanzó la propuesta de crear un fondo para que los recursos lleguen allí y posteriormente se destinen a distintos sectores que los requieran.

Sin embargo su propuesta no fue respaldada y varias senadores manifestaron que no estaban de acuerdo con esa reducción voluntaria y plantearon un trámite legislativo, por lo que se da por descontado, que si sale adelante sería en 2021 cuando se aplique el descuento.

Por ejemplo, el senador Juan Felipe Lemus, dijo que no aceptaría la propuesta de García, por considerarla irrespetuosa ya que, para él, el problema no es el salario de los congresistas si no la corrupción que hay en el país.

A su turno el senador Ernesto Macías, calificó la propuesta como un show y tampoco respaldó la reducción voluntaria propuesta por el presidente del Congreso. Macías indicó que el trámite para hacer la congelación o reducción debe ser legislativo por lo que pidió la presentación de un proyecto.

La Alianza Verde a través de Antonio Sanguino, también se opuso a esta reducción voluntaria por considerar que si bien es cierto se debe hacer una reducción debe ser vía legislativa por donde se haga el trámite.

García, aclaró que por eso tiene listo el proyecto para que haga trámite esa iniciativa pero que su propuesta está orientada a que el Congreso contribuya en medio de la crisis social y política que hay actualmente.

Por esa razón el acto legislativo se radicará en marzo para que se haga el debate y se defina el tema de la reducción de salarios. Sin embargo García, dejó instalada la urna en la plenaria para que cada senador cuente si se bajará el sueldo o no y en ocho días se revelarán los resultados.