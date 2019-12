Reinaldo Rueda: "Sigo entusiasmado con el proyecto de Chile"

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, aseguró este martes en Cartagena de Indias que "indudablemente" sigue entusiasmado con el proyecto de La Roja al considerar que "después de la tempestad viene la calma".

Carlos Queiroz: "Ganar la Copa es hacer posible lo imposible"

Historial: Así le fue a Colombia con sus rivales en Copa América



"Indudablemente sigo entusiasmado con el proyecto Chile. Han sido momentos difíciles y neurálgicos, pero creo que después de la tempestad viene la calma y ojalá que podamos enrutar el camino de nuevo", expresó Rueda a periodistas tras asistir al sorteo de la Copa América 2020 en Cartagena.



El colombiano había deslizado en noviembre la posibilidad de dejar el timón del seleccionado austral cuando los futbolistas decidieron no jugar el amistoso ante Perú por la crisis social que atraviesa el país.



Pese a la incomodidad que mostró cuando los jugadores del combinado chileno anunciaron la decisión de no disputar el partido ante Perú, el estratega suavizó su discurso y lució ilusionado con las competencias del próximo año.



"Antes que todo iniciar bien nuestra clasificatoria del marzo y que esto nos de un buen nivel de motivación y futbolístico para llegar bien en el mes de mayo y poder hacer una linda Copa América", apostilló el seleccionador.



No obstante, no se alejó del momento complejo que atraviesa el país austral por las protestas sociales han dejado varios muertos y miles de heridos.



"Han sido ya seis semanas muy sensibles y delicadas por todo lo que han significado las demandas sociales. Esperar que se superen, que haya esa reconciliación y que al final la gente pueda disfrutar de un mejor nivel", sostuvo.



EL DEBUT EN COPA



Tras conocer que Argentina y Chile disputarán en Buenos Aires el partido inaugural de la Copa América de 2020 el 12 de junio, el timonel de La Roja indicó que ese certamen es "un objetivo" pese a que considera que "seguro no será fácil" con el nuevo formato.



"Es el torneo que todos queremos jugar. Ojalá Dios nos de la licencia de poder estar y disfrutarlo", afirmó el entrenador, y agregó sobre el duelo con el seleccionado argentino: "Es el clásico de siempre, el clásico del sur. Va a ser muy atractivo, muy disputado. Ojalá nosotros lleguemos en un buen nivel", comentó sobre el debut.



En ese sentido manifestó que representa "un desafío altísimo al enfrentar a una selección de tanto prestigio y más en su casa".



"Ojalá estemos con la inteligencia para hacer un buen juego", aseveró.



Agregó que con formato diferente, al tener por primera vez dos países sedes y estar repartidos en zonal, "la ilusión es llegar a Barranquilla a la final" y con base a eso proyecta "hacer un buen grupo en Argentina para poder venir a disfrutar a Colombia".

ABC: Todo lo que debe saber sobre la Copa América 2020

Conozca las mascotas que han hecho parte de la Copa América



Por último, Rueda, sin asumir ninguna postura, se refirió a la versión que lo acerca a Boca Juniors.



"Es una gran distinción que tenga en cuenta mi nombre para un club tan prestigioso y de tanta historia como Boca", señaló el colombiano.