'Defendamos la Paz' pide a Gobierno modificar política de paz con legalidad

Los promotores del paro sugirieron al presidente Iván Duque que la agenda del ‘Dialogo Nacional’ gire en torno a la paz, y con cinco temas claves entre los que se encuentra la implementación del Acuerdo con las Farc, y la posibilidad de retomar los diálogos con el ELN.

Sin embargo, la organización Defendamos la Paz, que será la encargada de participar en esa mesa de conversaciones, no acudirá si el gobierno nacional no modifica sus políticas actuales.

Laura Gil, representante de Defendamos la Paz, señaló que la mesa de técnica que tratará estos temas, presume que el acuerdo con las Farc es ilegal.

“Esta política presume que el acuerdo de paz es ilegal, y no podemos aceptar eso, el acuerdo de paz no solo es legal, es constitucional (…) Le agradecemos al Gobierno todas las invitaciones que nos han llegado en los últimos días para llegar a sentarnos con ellos, pero les decimos que consideren los planteamientos antes de tomar una decisión sobre cuando y como no sentaremos” afirmó.

El Comité Nacional del Paro aseguró que el Gobierno no ha respondido a la solicitud de interactuar directamente con ellos, por lo que piden que ser escuchados.

