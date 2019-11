Si Corte no logra consenso, este año no habría elección de fiscal general

El próximo 5 de diciembre será el último día de este año en que la Corte Suprema podrá decidir sobre los magistrados que hacen falta en el Alto Tribunal.

Este jueves, un día después de la anunciada nueva jornada de paro nacional, se espera que en la Corte avance en la selección de las vacantes que le hacen falta.

La situación es complicada pues de acuerdo con fuentes de la Corte, en este momento hay seis listas cada una con 10 candidatos para elegir los seis cupos, que ya culminaron el periodo o se fueron del alto tribunal.

Con la salida del magistrado de la Sala Laboral, Rigoberto Echeverri, quien cumple su periodo mañana, quedan 16 magistrados en la corte eso quiere decir que tendrían que votar casi de manera unánime por los candidatos de la lista. Así se perdería en la práctica el secreto del voto.

Desde principio de año ya van más de 19 salas plenas en las que se han estudiado esas listas. Entonces la Corte deberá buscar una manera de ponerse de acuerdo.

Si no llegan a consenso se estaría contemplando la posibilidad de que se realicen salas extraordinarias, pero la Corte debe buscar algún mecanismo para lograr ese consenso. Además contra los magistrados hay una queja formal en la Comisión de Acusación hecha por la Red de Veedurías alegando la demora en el nombramiento de sus magistrados que son fundamentales para elegir al fiscal general. Esto porque el presidente Iván Duque ha dicho que no enviará la terna hasta que no esté completa la Corte.

Desde principio de año hace falta llenar las vacantes de Luis Gabriel Miranda y José Mauricio Burgos, de la Sala Laboral. Además, falta por escoger el reemplazo de los exmagistrados de la Sala Penal José Luis Barceló, Fernando Castro Caballero y Luis Guillermo y el de la ahora ministra de Justicia Margarita Cabello.

A principio de año próximo también se va el presidente de la sala de Juzgamiento Ramiro Marín, quien renunció por motivos de salud y personales.

Aunque expertos han explicado que el voto Marín no cuenta en la elección del Fiscal General, que ya cumple una interinidad de 6 meses, lo cierto es que si la Corte no se pone de acuerdo, a principio de año serían 8 magistrados los que le harían falta al alto tribunal.

La Corporación Excelencia en la Justicia ha dicho que si a mediados de diciembre la Corte no logra ponerse de acuerdo en la elección de sus magistrados interpondrá una acción de cumplimiento.

