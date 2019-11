¡Se puede! Nueva jornada de paro se vivió en calma

Miles de personas de diferentes sectores de la sociedad salieron de nuevo a las calles de las principales ciudades del país, para manifestarse en una nueva jornada de paro nacional convocado para este miércoles, en el que también marcharon por la muerte del joven Dilan Cruz.

En la capital del país las manifestaciones iniciaron desde las horas de la mañana en diferentes puntos de la ciudad y, poco a poco, fueron llegando hasta la Plaza de Bolívar, donde se congregaron la mayor parte de las movilizaciones, aunque otras decidieron llegar hasta el monumento de los Héroes.

En el Parque de los Hippies, los ciudadanos se reunieron con instrumentos musicales, ollas y sartenes para realizar, a partir de las 4:00 de la tarde, el “cacerolazo sinfónico”, que se extendió por un tiempo prologando, donde se vivió un ambiente de fiesta.

Las movilizaciones afectaron el normal desarrollo de la operación de TransMilenio, que mantuvo cerradas cerca de 20 estaciones en todas las troncales. Así mismo, anunció que el servicio se prestará hasta las 10:00 de la noche.

MEDELLÍN

En horas de la mañana, los manifestantes realizaron un sentido homenaje a Dilan Cruz en el sector de la Alpujarra. Con un minuto de silencio, los ciudadanos honraron la memoria del estudiante que murió luego de que un artefacto disparado por miembros del ESMAD se incrustara en su cabeza.

CALI

La Plazoleta de San Francisco, lugar donde congregaron las marchas que partieron desde diferentes puntos de la ciudad en la mañana de este miércoles, quedó casi desocupada tras la jornada de protestas.

El parte de las autoridades es de tranquilidad, pues no se registró ningún tipo de desorden o alteración. El séptimo día de protestas transcurrió con normalidad y de manera pacífica en Cali.

CARTAGENA

Al mediodía, concluyeron las marchas convocadas en Cartagena en completo orden y de forma pacífica. Las movilizaciones iniciaron a las 10 de la mañana en el sector conocido como Cuatro Vientos y se desplazaron por la avenida Pedro de Heredia, hasta la bomba del Amparo. No se presentaron problemas con la fuerza pública.

BARRANQUILLA

Los manifestantes se han convocado en el Parque Cementerio Universal y están marchando hacia la Gobernación del Atlántico. A las dos de la tarde se tenía previsto un plantón con estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes están exigiendo la destitución definitiva de su rector, Carlos Prasca

Otra de las marchas salió desde el edificio de la Intendencia Fluvial hasta la Gobernación del Atlántico, a las 4:00 de la tarde.

BUCARAMANGA

La movilización inició en la Puerta del Sol, en Bucaramanga. La carrera 27 se encuentra cerrada en sentido sur-norte.

TUNJA

Al mediodía, los estudiantes de la UPTC empezaron a movilizarse. A las dos de la tarde, los sindicatos de profesores y trabajadores se unieron para mostrar su solidaridad con la familia de Dilan Cruz con pañuelos, camisas y rosas blancas, tal como lo pidió la familia del joven.

#VIDEO: Pacífica marcha en séptimo día de protestas. Cerca de 8 mil personas salieron a las calles de @Bucaramanga y se presentaron algunos problemas en la movilidad.



>> https://t.co/GGBFVl7Non pic.twitter.com/HWducvkK7C — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 27, 2019

Por su parte, en plenaria de la Asamblea de Boyacá, se solicitó al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo el desmonte inmediato del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y se cree un cuerpo nuevo de Convivencia y Diálogo social.

LA CONVERSACIÓN NACIONAL

Pese a este posible agotamiento, las marchas y protestas han dejado un impacto político grande. La conversación nacional abierta por el presidente el fin de semana está previsto que continúe por lo menos hasta marzo del próximo año y ya hay cambios concretos en la antigua ley de financiamiento y ahora llamada ley de crecimiento (incluidos la devolución del IVA a un sector de la población y la reducción de la contribución a la salud que deben pagar los pensionados).

Sin embargo, ni la conversación nacional ni los cambios introducidos en dicha ley han satisfecho a los opositores y aún está pendiente que fructifique el acercamiento con los organizadores del paro, incluidos los estudiantes, que este martes se abstuvieron de participar en la reunión convocada por el presidente.

“El Gobierno Nacional se ha equivocado en tres cosas: primero, el diálogo se ha planteado sobre la agenda de Duque y no sobre la agenda de los marchantes, es un diálogo que están utilizando para ganar tiempo; segundo, ellos no parecen entender los niveles de descontento y siguen creyendo que la gente sale instigada por un sector político o engañada; tercero, aún con todo mandaron la Ley de Financiamiento, sacaron el decreto del holding empresarial, lo cual demuestra que no les importa el paro”, manifestó.

Por su parte, Jorge Restrepo considera que el gobierno se ha centrado mayoritariamente en las proposiciones de sectores sindicales puntuales. “El gobierno ha privilegiado esas peticiones por encima del malestar social, que ha llevado a que muchas personas salgan a las marchas”.

Aún no es claro cuál sea el resultado de estas jornadas de marchas, pero el hecho de que Gobierno y manifestantes encuentren un camino efectivo para dialogar, podría contribuir a que el próximo año exista un ambiente social menos agitado que el que ha vivido el país desde el 21 de noviembre.

