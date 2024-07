Baja sensible para Colombia: la razón por la que Eider Arévalo no estará en los Olímpicos

La delegación colombiana sufrió la baja sensible para los Juegos Olímpicos del marchista Éider Arévalo, quien finalmente no podrá estar en las justas de París 2024. La Federación Colombiana de Atletismo informó que el deportista no estará en las olimpiadas.

“El marchista Eider Arévalo no estará en la competencia de los 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos, prueba a la que había clasificado tras superar la marca mínima exigida, cuando cronometró 1:19:23, durante el Grand Premio de Dudice (Eslovaquia) a comienzos del año pasado”, se lee inicialmente en el comunicado.

¿Por qué no irá a los Olímpicos?

Arévalo, de 31 años, había sido uno de los primeros en conseguir su boleto a París. Sin embargo, a principios del 2024, sufrió una fractura por estrés en el sacro de su cadera, situación que lo obligó a parar dos meses para recuperarse. No obstante, a días de iniciar la competencia en suelo francés, médicamente se estableció que no podrá competir en el mejor nivel para lograr un buen resultado.

Tras solicitar una reunión con varios departamentos del Comité, “el atleta determina, con el apoyo de los representantes de estas instituciones, la no participación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, dado que su condición deportiva no garantiza un buen resultado como los que acostumbra a obtener”, detalla el comunciado de la Resolución 077 de la Federación Colombiana de Atletismo, en la que se confirma la nómina de Colombia para la cita de París 2024.

Así las cosas, Arévalo podrá tener una recuperación tranquila para estar en las competencias como el Mundial 2025 y otros certámenes del ciclo olímpicos.