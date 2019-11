Rigo: “Me dio miedo volverme a montar en una bicicleta tras el accidente"

Rigoberto Urán, referente del ciclismo colombiano, charló este miércoles con el programa 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, y contó su experiencia de lo que vivió tras el fuerte accidente que sufrió en la Vuelta a España 2019.

El integrante de Education First se recuperó de una fractura en la clavícula y el omóplato izquierdo, además, se perforó un pulmón. Tras tres meses de recuperación, Urán reveló que, aún, le da "miedo subirse a una bicicleta".

“Yo no estoy arrepentido por mis caídas, estoy orgulloso de lo que hago, eso es lo que me ayuda a montarme a la bicicleta. A mi me dio miedo volverme a montar en una bicicleta después de tres meses", reveló el pedalista colombiano.

Rigo también contó que “la operación fue de casi 7 u 8 horas, a mi no me pudieron operar antes de 10 días, estuve ese tiempo con la clavícula, el omóplato y el pulmón en mal estado".

Por otro lado, el colombiano habló de un posible retiro, tras sufrir el fuerte accidente. “Yo manifesté que, cuando estuve en la clínica, había dicho que no seguiría mas en el ciclismo, en eso habíamos quedado con las dos mujeres que más amo en mi vida, mi mamá y mi esposa, pero uno nunca debe tomar decisiones cuando está triste, pero el 2020 es un gran año, se vienen los olímpicos, el Tour, hay muchas competencias y tengo que prepararme con el equipo. Espero arrancar con toda el próximo año", dijo Urán y alegró a sus seguidores, ya que, aún hay Rigo para rato.

Entre otras cosas, el pedalista del Education Firts reveló que en los próximos meses verán la historia de su vida en las pantallas.

“Sony compró los derechos y pronto veremos mi historia en pantalla. Verán lo que ha sido mi vida, cosas buenas, cosas difíciles”, señaló Urán.