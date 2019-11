Falcao regresa a Estambul para etapa final de su recuperación

50 días han pasado desde el último partido que jugó Radamel Falcao Garcia con el Galatasaray, fue en la derrota 1-0 ante el PSG de Francia en el partido válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Desde entonces una molestia en el Tendón de Aquiles alejó al delantero de las canchas haciéndole perder 9 duelo con el equipo turco, 2 de ellos por la Liga de Campeones. A raíz de esto el colombiano se desplazó hasta España como parte del proceso de tratamiento pero según informó el club en un comunicado ya está de regreso en Turquía para finalizar la recuperación.

Falcao fue consciente de que parte de la lesión fue culpa suya pues afirmó que, “Fui a la Copa América y después volví a Mónaco. Trabajé un poco y me quedé esperando la transferencia a Galatasaray. Quise jugar rápido porque los fans me estaban esperando. Me lastimé cuando me sobrecargué porque jugué contra Kasimpasa, Brujas y Fenerbahce sin estar listo”.

En la temporada el delantero ha jugado 5 partidos y ha anotado un gol.