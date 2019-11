Llegan los grandes: Alemania y Holanda se clasifican a la Euro

Alemania, liderada por Toni Kroos, Holanda y Austria se aseguraron su presencia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 que todavía es posible para Gales, que ganó en Azerbaiyán, y en la que también estará Eden Hazard, que ofreció un recital en Rusia con la selección belga.

El cuadro alemán goleó a Bielorrusia (4-1). Formará parte del cartel del que cae Irlanda del Norte, que desperdició un penalti ante Holanda, a la que le bastó el empate en Belfast (0-0).



Fue Toni Kroos el que condujo a su selección a la sexta victoria. El centrocampista del Real Madrid ha recuperado su mejor nivel. Marcó dos de los cuatro goles de su equipo y propició el firmado por Leon Gortzka, el segundo del cuadro germano. Matthias Ginter, a pase de Serge Gnabry, abrió la cuenta.



Los tres puntos le sitúan en la cima del Grupo C por delante de Holanda, que cedió el liderato al combinado de Joachim Low pero que consiguió su objetivo y estará en una Eurocopa ocho años después. A Irlanda del Norte todo le salió mal.



Necesitaba los tres puntos ante los neerlandeses y que Alemania no ganara. Nada ocurrió. Además, Steven Davis echó alto un penalti lanzado a la media hora que pudo acercarle al triunfo. Al equipo de Ronald Koeman le sirvió el punto.



Modric, por su parte, condujo a Croacia a la fase final. Con susto y remontada superó a Eslovaquia (3-1), que se queda casi sin opciones. Tuvo que dar la vuelta al gol inicial de los visitantes anotado por Robert Bozenik a la media hora. Pero tras el descanso, Nikola Vlasic, Bruno Petkovic y Ivan Perisic enderezaron la situación y metieron al combinado balcánico.



El triunfo croata fue un alivio también para Gales, que con Gareth Bale en el once y durante una hora sobre el campo, ganó en Baku a Azerbaiyán (0-2). No marcó el jugador del Real Madrid. Kieffer Moore y Harry wilson propiciaron el triunfo del cuadro de Ryan Giggs, que se jugará el pase en Cardiff contra Hungría el próximo martes.



Con Polonia ya clasificada, la otra plaza del Grupo G fue para Austria, que ganó a Macedonia (2-1). Dos jugadores de la Bundesliga, David Alaba, del Bayern Múnich y otro del Borussia Monchengladbach, Stefan Lainer propiciaron la victoria. Macedonia solo marcó en el tiempo añadido, por medio de Vlatko Stojanovski.



Igors Tarasov, en propia puerta, dio los tres puntos inservibles a Eslovenia ante Letonia (1-0).



Polonia, de la mano de Grzegorz Krychowiak y Krzysztof Piatek logró ante Israel un triunfo más (1-2), que le acerca al primer puesto. Moanes Dabour hizo el gol israelí al final.



Eden Hazard llevó a Rusia a la goleada en San Petersburgo (1-4) para asegurar la primera plaza del Grupo I, que ya tenía de antemano los puestos clasificatorios asegurados para belgas y rusos, que estarán en la fase final.



El jugador del Real Madrid brilló especialmente en la primera mitad. Marcó dos goles y facilitó otro, anotado por su hermano Thorgan. Después, tras el descanso, Romelu Lukaku redondeó el marcador y Georgiy Dzhikiya hizo el del honor para los locales, que acabarán el trayecto como segundos clasificados.



La fase ha sido impecable para el combinado de Roberto Martínez. A falta del intrascendente duelo ante Chipre, el martes, el cuadro belga ha ganado los nueve encuentros que ha disputado. Ha anotado 34 goles y solo ha encajado dos. Rusia está por detrás, a seis puntos. Completará su recorrido en San Marino.

Además, la sesión se cerró con la victoria de Escocia en Chipre (1-3) y con la de Kazajistán en San Marino (1-3)