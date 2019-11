Identifican 11 extranjeros que pretenden infiltrar marchas

Migración Colombia ha identificado 11 extranjeros, provenientes de Venezuela, Chile y España, que pretendían infiltrar las marchas del próximo 21 de noviembre. Hasta el momento han sido expulsados del país 7 de ellos.

El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, confirmó la expulsión este jueves de 2 ciudadanos venezolanos quienes estarían afectando el orden social y la seguridad ciudadana.

Estos dos extranjeros, quienes fueron ubicados en el municipio de El Rosal - Cundinamarca, se suman a los 7 que fueron expulsados en días pasados por la autoridad migratoria colombiana por esta misma razón.

"Tenemos información de diferentes fuentes que nos han permitido identificar a once ciudadanos extranjeros que pretenderían afectar la seguridad ciudadana y el orden social durante las marchas del próximo 21 de noviembre. No vamos a permitir que ningún ciudadano extranjero venga a afectar nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. A los extranjeros que pretenden ingresar a Colombia con este fin, les decimos que no lo hagan, ya que les aseguro que serán inadmitidos", afirmó Krüger Sarmiento.

Se espera que en las próximas horas también sean sacados del país los demás ciudadanos extranjeros que ingresaron a Colombia en las últimas horas con el fin de entorpecer las marchas que se tienen planeadas en el país para la próxima semana y con las que se está exigiendo al Gobierno mejoras sociales en diferentes frentes.

El presidente de la República, Iván Duque, ha manifestado que como mandatario reivindica la protesta pacífica porque es una expresión democrática, pero que no se puede aceptar que haya personas que pretendan ‘pescar en río revuelto’ para apelar a la violencia y el vandalismo.

“Si hay algunos que quieren marchar en contra de la desigualdad o hay algunos que quieren marchar pidiendo mejor cobertura de servicios sociales, todos nos despertamos con las mismas expectativas. Entendemos que hay expresiones en la sociedad que nos hacen un llamado a ser cada vez más efectivos en los sociales”, agregó el mandatario.

Sin embargo, Duque aseguró que se están diciendo mentiras para exacerbar odios

. Invitó a los colombianos a rechazar el vandalismo y la violencia.