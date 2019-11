Pacto de no violencia en el paro entre Gobierno y sindicatos

Luego de cuatro horas de reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Labores, que sesionó este martes en la Casa de Nariño, el Gobierno los empresarios, la Confederación General del Trabajo, CGT y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, firmaron un acuerdo de no violencia en el paro convocado para el próximo 21 de noviembre y por 24 horas.

El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque, al leer una declaración que afirma que la Comisión Nacional de Políticas Salariales y Laborales en sesión formal acordó comunicar dos puntos.

El primero "reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica y segundo, rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma, como mecanismo de protesta".

El presidente Iván Duque manifestó que esos dos puntos breves y sencillos tienen un acuerdo por parte de algunas de las centrales obreras con larga tradición en el país, de los gremios de la producción y del Gobierno Nacional.

En cuanto a las reformas pensional y laboral el presidente Iván Duque, les dejó claro, “nos existe ninguna reforma pensional presentada por nuestro Gobierno y no existe ninguna reforma Laboral presentada por nuestro Gobierno, esos aspectos deben llevarse a cabo en una discusión permanente en la mesa de concertación”.

También el presidente ratificó que en ningún momento ha pensado reducir el salario mínimo, sino por el contrario propicio el año pasado el aumento real más importante del salario mínimo en los últimos 25 años.

"Dejé en claro que nuestro Gobierno, no avala, no acompaña, no respalda y además rechaza la idea que a los jóvenes se les pagué menos del salario mínimo", manifestó el presidente.

Por último, reiteró que esta administración no respalda el incremento en la edad de la pensión y tan poco el aumenta la cotización, ni mucho menos una afectación a Colpensiones, sino todo todo lo contrario, el objetivo es seguir fortaleciendo a Colpensiones y el Sena.