Las estrellas en ascenso de la revista Time

La revista Time publicó su edición con las 100 personas que considera que llevan las banderas de la próxima generación y quienes definirán el futuro.

La publicación dividió este listado en las categorías de artistas, activistas líderes, fenómenos e innovadores. Señala que fueron escogidos basados en criterios de la ambición que demuestran y de la esperanza que tienen en un futuro mejor. Además de que en su mayoría no han necesitado del “establecimiento” para triunfar.

Sus perfiles fueron escritos por influenciadores y líderes que se consideran consolidados en cada uno de esos ámbitos.

En la categoría de artistas hay personas como las cantantes Camila Cabello y Billie Eilish, el actor Jharrel Jerome de la serie documental When They See Us y los actores Ezra Miller y Noah Centineo.

Dentro de los activistas se destacan el cantante Bad Bunny, Bindi y Robert Irwin, que son los hijos del 'cazador de cocodrilos' y la actriz Awkwafina.

En la categoría de líderes se encuentra el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, cuyo perfil fue escrito por Ban- Ki Moon, la gimnasta estadounidense Aly Raisman, el precandidato demócrata estadounidense Pete Buttigieg y la venezolana Rafael Requesens.

Por el lado de los fenómenos se encuentran la tenista Coco Gauff y la cantante Keke Palmer. Mientras que dentro de los innovadores fueron destacados la fundadora de Glossier, Emily Weiss, Jess Morales Rocketto y los fundadores de Flatiron Health, Nat Turner y Zach Weinberg.

En el listado hay siete latinoamericanos que son el mandatario costarricense, el cantante Bad Bunny, Camila Cabello, Rafaela Requesens, la activista brasileña Tabata Amaral, la científica peruana Silvia Caballero y la astrónoma chilena Paula Jofré.