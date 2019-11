¡Que se corra la voz! Conozca el cartel y precios por día del FEP 2020

El próximo 18 de noviembre se dará a conocer el line up o cartel por días para el Festival Estéreo Picnic, que en su edición 2020, tendrá la visita de grandes artistas como Guns N' Roses, The Strokes y The Chemical Brothers.

Una de las grandes sorpresas fue la inclusión del Binomio de Oro de América, que sin duda será del agrado para todos los asistentes para recordar algunos clásicos del vallenato. En 2019, el Grupo Niche llenó de sabor este evento y triunfo en el escenario.

A través de Instagram, la organización del festival dio a conocer la noticia con el siguiente mensaje:

"Que se corra la voz! Ya llega el cartel por días del #FEP2020 | 18.11.19", junto a un corto video.

También se dieron a conocer los precios por día en localidad general y VIP en preventa para el Grupo Aval( 18 de noviembre) y público general (20 noviembre)

¿Se unirá a esta fiesta el próximo año?

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.