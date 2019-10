¡Puro Rock' N Roll! 5 canciones de GNR para no perderse en su visita al FEP

Guns N' Roses es una de las bandas de hard rock más importantes en la historia. Ahora con la confirmación de su regreso a Colombia en 2020, es hora de ponerse al día con algunas sus canciones más importantes para vivir al máximo esta experiencia.

Los miembros originales Duff McKagan y Slash están de regreso en la alineación de la banda, un motivo más para asistir al Festival Estéreo Picnic.

Su última presentación en territorio colombiano, fue en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (2016).

1. Welcome To The Jungle

2. Sweet Child O' Mine

3. Patience

4. Paradise City

5. November Rain