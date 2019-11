¿Por qué Gloria Estefan rechazó cantar en el show del Super Bowl?

La cantante volvió a ser noticia por cuenta de las razones que la llevaron a rechazar la invitación para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020.

"Ya tienen dos cabezas de cartel increíbles, ¿cuál sería la necesidad? De hecho he hecho dos", haciendo referencia a sus presentaciones en 1992 y 1999. Estas fueron sus palabras a Entertainment Tonight.

'Live for Loving You' y 'Get On Your Feet' hicieron parte de su primera presentación. Para la segunda cantó 'Oye', 'Turn the Beat Around' y un popurrí con Stevie Wonder

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.