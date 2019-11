Hoffenheim amargó el golazo de Jhon Córdoba en la Bundesliga

El colombiano Jhon Córdoba, que adelantó al Colonia en el marcador, no pudo frenar la imponente marcha del Hoffenheim, que se aupó a la segunda plaza de la Bundesliga tras encadenar este viernes su quinto triunfo consecutivo (1-2).

Felicidad total: James Rodríguez sonríe junto a su hijo Samuel

Francisco Mosquera, gana oro en el Grand Prix de pesas



El Colonia se puso por delante a los 34 minutos con un soberbio zapatazo de Córdoba desde la frontal del área.



El delantero colombiano, que hasta este viernes no había logrado anotar en el presente campeonato, reivindicó su condición de goleador con un preciso y potente remate ante el que nada pudo hacer el portero del Hoffenheim Oliver Baumann.



Pero el acierto de Córdoba no sirvió para contener el empuje de los del holandés Alfred Schreuder, que ya habían rozado el gol en la primera mitad con un disparo del centrocampista Sebastian Rudy.



Precisamente de las botas de Rudy, que vio perfectamente la llegada del armenio Sargys Adamyan al área rival, nació el tanto del empate del Hoffenheim, que igualó el marcador a los tres minutos del segundo tiempo.



Un gol que avivó la ambición del conjunto visitante, que a punto estuvo de dar la vuelta al marcador a los 62 minutos con un remate desde el borde del área del holandés Jurgen Locadia que se marchó fuera por muy poco.



No falló en su siguiente oportunidad el delantero holandés, que firmó en el minuto 98 el definitivo 1-2 al transformar un penalti cometido por Jonas Héctor, que en su intentó de despejar un balón en el área derribó al armenio Adamyan.

Jorge Luis Pinto se despidió de los hinchas de Millonarios

Estas son las cifras que maneja el PSG para retener a Mbappé



Pena máxima que permitió a Hoffenheim situarse en la segunda plaza de la clasificación, con un partido más que el Borussia Dortmund, que visitará el sábado el campo del Bayern Múnich.