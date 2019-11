Zidane habló de James: “No está lesionado, no está disponible para jugar"

Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, se refirió a la situación del volante colombiano James Rodríguez y aseguró que el cucuteño no está lesionado, simplemente “no está disponible para jugar”.

En la víspera del partido entre el cuadro ‘merengue’ y Eibar, por la jornada 13 de la Liga de España, ‘Zizou’ atendió a los medios y habló de varios aspectos, entre los que mencionó el por qué James Rodríguez no ha jugado.

“James no está disponible, no está lesionado, no está disponible en el sentido en que no está para jugar. Va a estar con la Selección y después tendrán cinco o seis días para ver si puede jugar o no”, reveló el técnico francés en rueda de prensa.

Por otro lado, Zidane se refirió al astro francés Kylian Mbappé, luego que Lenoardo, director deportivo del PSG, señalará al entrenador del Real Madrid de querer desestabilizar el club parisino. "No me parece nada lo que ha dicho porque además no dije nada, solo lo que decía el jugador, que un día su sueño es jugar en el Real Madrid y nada más. Luego cada uno hace lo que quiera".

Vea la rueda de prensa de Zinedine Zidane: