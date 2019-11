Queiroz: "Si James no estuviera bien, no estaría en la lista"

Carlos Queiroz, tras presentar la nómina de 23 convocados a la Selección Colombia para los partidos amistosos del mes de noviembre, frente a Perú y Ecuador, explicó el regreso de James Rodríguez al grupo de llamados, así como las ausencias de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré.

"En España hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Si no estuviera bien no lo habría convocado", comentó el entrenador sobre el retorno del volante cucuteño al combinado nacional, quien no ha sido tenido en cuenta por Zinedine Zidane en el Real Madrid.

Precisamente el técnico francés explicó esta semana que el colombiano no se encontraba en condiciones para jugar y guardó silencio sobre su lesión.

Entretanto, sobre las ausencias de Quintero y Borré, hombres de River Plate, comentó. "Yo no consideré, como es normal, a los jugadores de Flamengo y de River. Esa es una decisión y una actitud normal en Europa. A nadie se le pasa por la cabeza llamar a los jugadores que están en Champions League cuando hay fechas FIFA".

Ambos colombianos son piezas clave en el funcionamiento del equipo de Marcelo Gallardo, que el próximo 23 de noviembre disputará la final de la Copa Libertadores en Lima ante el Flamengo brasileño.

Sobre las novedades de Steven Alzate y Stiven Mendoza, por primera vez en Selección, aseguró que continúa dando oportunidad a jugadores nuevos, "esta vez les tocó a Alzate y Mendoza".