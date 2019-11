Zidane: "James no está disponible todavía. No te puedo contar lo que tiene"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió a las molestias que presenta James Rodríguez y aseguró que no se encuentra disponible para el duelo de Liga de Campeones de este miércoles ante el Galatasaray. No obstante, el francés se refirió con misterio a su lesión.

"James no está disponible todavía, tiene molestias. No te puedo contar lo que tiene porque no podemos decirlo", explicó el entrenador 'Merengue'.

Pese a ello, ratificó su apoyo al colombiano y aseguró que, al igual que Gareth Bale, cuenta con ambos hasta el final de la presente temporada. "Yo quiero a todos los jugadores conmigo".

James no juega con el Real Madrid desde el pasado 22 de octubre, precisamente en el primer juego ante el Galatasaray por la tercera fecha del Grupo A de la Champions. El volante ya realiza trabajos de campo en la sede de Valdebebas.