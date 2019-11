Video: Inquietantes palabras de Maradona a su hija

Luego de que Giannina la hija del exfutbolista Maradona, hiciera público el delicado estado de salud de su padre, el mismo exastro del futbol le respondió por Instagram a su hija sobre sus palabras.

Giannina dijo: “Lo están matando por dentro”, Maradona no se quedó callado y arremetió contra ella y sus demás hijos.

"Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Giannina", dijo en el video.

Luego, aseguró que sus hijos solo están pensando en lo que les va a dejar cuando muera y aseveró que no les va a dejar nada pues todo lo donará.

"Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo, y yo les digo a todos que no les voy a dejar nada. Lo voy a donar. Todo lo que he corrido en mi vida, lo voy a donar", aseguró.

Las palabras de Giannina generaron preocupación entre los seguidores del exfutbolista, pues, además, dijo que su padre estaba muy alejado de la realidad.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias”, dijo la mujer.

Vea el video aquí:

