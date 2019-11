Desempleo no bajará del 10% antes de finalizar el año

Luego de que el DANE reveló que la cifra de desempleo en Colombia correspondiente a septiembre aumentó de 0,7% respecto al mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en 9,5%, Iván Jaramillo director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que el panorama no es positivo.

“Además de que la cifra consolidada este mes no se va a disminuir este año, estamos por encima del promedio de América Latina y el Caribe que se ubicó para este año en 7.8, subió el número de inactivos de personas que no buscan trabajo y el problema de Colombia no es que estemos desocupados, sino la calidad, hay tasas muy altas de informalidad”, explicó Jaramillo.

Razón por la cual invitó al Gobierno a centrarse en políticas activas que estimulen la calidad del empleo y descarte toda la política que se está proponiendo para la disminución de derechos como reformas laborales y pensionales.

“El salario mínimo está en $828.116 y la canasta familiar está en $1.120.000, el salario no está asegurando los recursos mínimos para vivir”, continuó.

Aunque se especula que la migración, que llegará a 1.999.000 a final de año, sea una de las causales de este fenómeno, afirmó que culparla no es idóneo. “Hay que buscar que estas personas que están entrando al país lo hagan en la formalidad y no presionen hacia la informalidad”, resaltó.

