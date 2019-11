Máxima preocupación: Falcao no jugará ante el Madrid

Galatasaray no atraviesa su mejor momento en la temporada y no cuenta con una de sus máximas estrellas para afrontar la recta final de la fase de grupos de la UEFA Champions League, pues este viernes, el técnico del equipo turco, Fatih Terim, confirmó que Falcao no estará presente en el Santiago Bernabéu y además dejó preocupados a los aficionados al decir que 'podría estar lejos por mucho tiempo'.

De esta manera, el 'Tigre' afronta un panorama oscuro, lejos de lo que se esperaba hace un par de meses, donde recién en su debut con el equipo turco, también rompió las redes y anotó su primer tanto; a pesar de esto, Falcao no ha logrado tener regularidad ni ha mostrado grandes actuaciones con la camisa de su equipo.

La lesión del colombiano no evolucionó de la mejor manera y por eso el equipo turco tomo la decisión de tratar al 'Tigre' fuera del país, y será tratado en España.





"Falcao no estará contra el Real Madrid, pero mañana irá a España para seguir su programa de tratamiento. Durará 10 días y volverá con nosotros. Estará con nosotros en Madrid. Hay un descanso después y tal vez pueda estar de regreso tras el descanso." expresó Terim.