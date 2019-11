Yulimar Rojas: "Admiro y respeto mucho a Caterine Ibargüen"

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial de salto triple, y la llamada a suceder a Caterine Ibargüen en el reinato de dicha disciplina por los próximos años, se refirió a su relación con la colombiana, a quien aseguró admira y respeta mucho, pese a no tener una amistad con ella y sostener una gran rivalidad.

"Caterine Ibargüen es una persona a la cual admiro mucho, ha logrado tantas cosas para Colombia que es de admirar", explicó Yulimar en diálogo con France 24 y agregó sobre su relación: "Ella y yo, fuera de las competencias, no tenemos un mal trato, pero decir que tengo una amistad con ella sería mentir, es que hay mucha rivalidad y cada vez que nos vemos en las competencias hay muchas cosas de por medio".

La atleta de 24 años, ya bicampeona mundial, agregó: "Todavía no me he sentado a tomar un café con ella, pero de resto, 'naguara' la admiro mucho y la verdad respeto como persona y como deportista que es".

Yulimar Rojas recibió una vivienda en Caracas en los últimos días por parte del Ministerio del Deporte de dicho país, la caraqueña fue reconocida, además, como la deportista más importante de la nación bolivariana.