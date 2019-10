Falcao García fue sincero: “Yo soy el culpable de la lesión”

Falcao García, delantero del Galatasaray de Turquía, se refirió recientemente sobre su lesión de talón de Aquiles y admitió que él es “el culpable de la lesión”.

Tras un mes fuera de competición, el ‘tigre’ reveló todos los detalles de su lesión. "Yo soy el culpable de la lesión. No pude prepararme bien para esta temporada debido a mi traslado desde Mónaco. Cuando llegué, me faltaba entrenamiento, pero quería jugar de inmediato para responder al cariño de los aficionados. No debí jugar sin estar 100% listo", reveló García Zárate, en charla con Sabah, diario turco.

Entre tanto, el delantero colombiano expresó su deseo de poder jugar los partidos más importantes del Galatasaray. “Me hubiese gustado estar en el partido contra el Besiktas y me encantaría jugar frente al Real Madrid más que a nadie".

Finalmente, Falcao García sigue recuperándose de su compleja lesión, mientras el equipo turco se prepara para disputar la fecha 10, de la liga de ese país, este sábado, contra Rizespor.