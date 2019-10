Bad Bunny invitado por Harvard para hablar de la importancia de su música

La mismísima Universidad de Harvard invitó al cantante puertorriqueño para hablar sobre el papel que la política ha cumplido en la música de su país natal.

El espacio estuvo dedicado a temas como el activismo y la protesta dentro de sus presentaciones en cada uno de los países que ha visitado.

La escritora Petra Rivera fue la encargada de dirigir esta charla. En el pasado ya había tratado el tema de la música y la política con su obra ‘Remixing Reggeaton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico'

Cerca de 300 alumnos se reunieron para escucharlo y el "conejo malo" los invitó a seguir estudiando y dar lo mejor de si para triunfar en la vida.