¡No más! Bad Bunny se reveló contra las redes sociales

El cantante Bad Bunny pasó varios días sin realizar ninguna publicación en sus redes sociales, algo que le pareció muy extraño a sus seguidores. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando notaron un curioso pedido que les hizo el cantante a través de Instagram.

Con un slide de fotografías, invitó a sus seguidores a que hicieron algo que les gustara y se alejaran del mundo de las redes sociales. También que no le dieran 'Me gusta' a su publicación y soltaran el teléfono.

"Las redes sociales no lo son todo. Si no me ven mucho por aquí es porque estoy viviendo, riendo y jugando", fue el mensaje que escribió.

Sin embargo, a pesar de tener la razón en darle importancia a otro tipo de actividades en la cotidianidad, la publicación suma de momento, más de 2'000.000 de 'Me Gusta'.