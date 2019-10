El Partido de La U está en vía de extinción en Bogotá

Aunque en el Partido de La U han querido mostrar de manera positiva los resultados de las elecciones regionales, lo cierto es que, por lo menos en Bogotá, esta colectividad está a punto de desaparecer.

De lo que La U fue en el pasado ya casi no queda rastro y en cada elección van disminuyendo su representación. En el caso de la capital del país La U perdió en las pasadas elecciones al Congreso y no logró ni una curul en la Cámara de Representantes, evidenció que no cuenta con una estructura sólida y fue el camino en estas regionales en donde perdieron dos escaños.

El único concejal que continuará es Rubén Torrado, quien sacó más de 23 mil votos e impulsó otros 7 mil más para la lista, pero fue por el trabajo y la estructura política de Armando Benedetti en Bogotá porque de lo contrario La U hubiera pasado en blanco y sin representación.

Aunque Benedetti, se ha mantenido al margen del partido, al final decidió apoyar plenamente a Torrado, pero lo cierto es que este partido ya no tiene líderes en Bogotá y el papel de La U quedó en el pasado porque fue uno de los referentes políticos.

En medio de la derrota política para La U, lo único que se evidencia es que Benedetti, conserva su estructura política en la capital del país.