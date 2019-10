Corte: Jueces deben tener en cuenta perspectiva de género en sus decisiones

"Se le hace un llamado a los jueces de la República, el juez no puede ser simplemente un aplicador autómatico de la ley, sino que debe ser un ser sensible que no deje a un lado el drama humano al que pueda ser sometida a estos tratamientos para revindicar los derechos de la mujer". Ese fue el llamado hecho por el magistrado Gerardo Botero de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

El pronunciamiento lo hizo al estudiar una tutela interpuesta por una mujer víctima de violencia intrafamiliar que exigía a su expareja le pagara una cuota alimentaria para ella y sus dos hijos.

La Corte le dio la razón a la mujer. Dijo que en las primeras decisiones judiciales no se tuvo en cuenta los constantes maltratos a los que fue sometida la mujer ni que el hombre argumento que la separación fue culpa de los celos de ella. La Corte reiteró que los jueces no pueden ser simples aplicadores automáticos de la ley.