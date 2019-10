La supuesta amante de Nacho Mendoza desmiente su relación

Cuando a principios de esta semana Miguel Ignacio Mendoza -más conocido como Nacho por haber formado parte del famoso dúo Chino y Nacho- anunció a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram que se había separado de su esposa Inger, lo hizo insistiendo en que seguirían siendo una familia muy unida y que en el final de su matrimonio de cinco años no había habido terceras personas involucradas.

Sin embargo, dos días más tarde publicó un mensaje dedicado a la madre de sus tres hijos menores cargado de cariño y cumplidos, pero en el que reconocía que ella se merecía a "alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti" y que prefiriera "la cama al mueble".

Esas declaraciones no han tardado en hacer saltar las alarmas acerca de una posible infidelidad por parte de la estrella de la música y todas las miradas se han fijado en la modelo que aparece en varios de los videoclips más recientes de Nacho. De hecho, este martes él mismo anunció a sus seguidores que muy pronto estarán disponibles en su canal de YouTube todos los vídeos que ha rodado en Europa junto a su "queridísima" Eli Tulián, como se llama la joven en cuestión.

Ahora la maniquí ha salido al paso de tales rumores en una entrevista al programa 'Al Rojo Vivo' para aclarar que ella no es la nueva pareja del famoso cantante ni mucho menos ha sido 'la otra' durante estos meses.

"La realidad es que yo no he vuelto a ver a Nacho desde que terminamos de grabar. No existe esa relación sentimental", ha afirmado ella, que en cualquier caso ha pedido perdón a la ex de Nacho si la ha ofendido sin pretenderlo. "Yo le quiero pedir disculpas si en algún momento todo este proyecto con Nacho le causó un dolor que yo no haya sabido".

A lo largo de las últimas semanas Eli ha venido compartiendo fotografías en actitud muy cariñosa con el artista o mensajes como "esto es bonito... ¡y lo que viene todavía más!" en referencia al proyecto profesional en el que estaban colaborando, pero que hicieron pensar a los seguidores de Nacho que entre ellos existía algo más que una amistad.

El propio músico ya ha reconocido en sus redes sociales que el objetivo era, efectivamente, que todos los videoclips que han realizado juntos para contar "una sola historia con principio y desenlace" vieran la luz al mismo tiempo y "desencadenaran la polémica" sobre quién era la chica que repetía protagonismo en todos ellos.

Finalmente parece que todo se ha tratado de una maniobra promocional que se ha salido de control y que ha ensombrecido una separación que, en un principio, debería haberse desarrollado sin mayores polémicas.