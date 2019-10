El Arkéa Samsic, de Nairo Quintana, se quedó fuera del World Tour

La Unión Ciclística Internacional (UCI) anunció que el equipo español Team Cofidis será el único que ingrese a la máxima categoría del ciclismo para el próximo año, por lo que 19 escuadras integrarán el World Tour, quedando por fuera el Arkéa Samsic de Nairo Quintana.

Los equipos de esta categoría se aseguran su presencia en las carreras más importantes del año, entre ellas, obviamente, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

💥🚨 Última hora | A falta de los últimos trámites, la UCI anuncia que el @TeamCOFIDIS será equipo WorldTour en 2020



💥 El @Arkea_Samsic se queda fuera de la máxima categoría



💥 Estos serían los 19 equipos WorldTour 👇🏻👇🏻👇🏻



* Katusha será Israel Academy, y D. Data, NTT pic.twitter.com/4hLBv6WGEA — COPEdaleando (@Copedaleando) October 24, 2019

En el caso del Arkéa, quien no fue incluido en el World Tour, no quiere decir que el equipo no vaya a participar de estas pruebas; sin embargo, su presencia se verá condicionada únicamente a ser invitados por la organización.

Es ahí donde la presencia de un corredor como Nairo Quintana jugará un papel clave, pues en el momento de invitar equipos a competir, la logística tiene en cuenta la calidad de sus integrantes.