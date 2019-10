Se cansó Guardiola: así le respondió a un periodista

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que este martes venció 5-1 a Atalanta, por Champions League, se enfureció en la antesala de este partido, tras una pregunta que le realizó un periodista de un reconocido diario inglés.

“Hola Pep, Joe Jackson de ‘The Guardian’. Si no estás preparado para ganar la Champions League ahora, ¿cuándo crees que estarás listo? ¿En la primavera quizá o la próxima temporada? El motivo por el que te pregunto es que se ha invertido mucho dinero en el equipo y cada año dices lo mismo. Veo un poco extraño que creas que el City todavía no está preparado para ganar la Champions”, fueron las palabras del reportero.

A lo que el estratega del Manchester City respondió. “¿Cuántas veces he respondido esta pregunta? Puedo responderla de nuevo, pero ya sabes mi opinión sobre ello. En mi primera conferencia de prensa acá cuando llegué respondí esa pregunta. He respondido muchas veces y sigo con la misma opinión. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, pero no sé quién va a ganar. Si ganamos, estaremos contentos. Si no, lo intentaremos la próxima temporada. Eso es todo”.

De momento, el equipo inglés se encuentra en lo más alto del Grupo C, en la Champions League, con nueve de nueve unidades posibles. El próximo duelo del Manchester City, por Liga de Campeones, será este 6 de noviembre, frente a Atalanta.