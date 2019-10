La difícil decisión que tomó Lina Tejeiro para dormir con su novio

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro, les contó a sus seguidores la decisión que tuvo que tomar sobre sus perros para poder dormir con su novio.

Le puede interesar: ¿Cuántas cirugías se ha hecho Lina Tejeiro?

La difícil decisión, según lo cuenta Tejeiro, fue hacer que Kimmy, Romeo y Coco, sus tres mascotas, no durmieran más en la cama con ella y su novio el venezolano Norman Capuozzo.

Según cuenta la misma actriz, los cinco no cabían en la cama, por lo que era difícil para la pareja conciliar el sueño.

“Ya no se pueden subir porque ahora que tengo novio no cabemos los cinco y los estoy acostumbrando a que ya no tiene por qué subirse a la cama (…) Me duele más a mí que a ellos, pero hay que acostumbrarlos porque cuando dormimos los cinco en realidad no dormimos (…) Tomamos la decisión de que duerman en sus camas a fuera”, dijo en el video.

“Cuando dormimos los cinco, en realidad no dormimos, en realidad duermen más ellos que nosotros porque vivimos pendientes de no espichar a Coco, de no ahogar a Romeo, no botar a Kimi de la cama” agregó.

Vea el video aquí:

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.