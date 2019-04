¿Cuántas cirugías se ha hecho Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro se sinceró en sus historias de Instagram respondiendo la pregunta que le hizo uno de sus seguidores. “¿Cuántas cirugías tienes y qué te hiciste?”, a lo que la actriz contó acerca de sus dos pasos por el quirófano, sin tapujos.

“Me hice una reducción y levantamiento de busto […] y una liposucción a los 16 años que no sé por qué me la hice. Me fui de la casa a los 16, me hice una lipo a los 16, tomé decisiones muy malas”, expresó Tejeiro.

Además de las cirugías, la actriz mostró sus dos tatuajes - uno a cada costado del torso - y habló acerca de varios temas de su intimidad; como de su relación con Andy Rivera, entre otros.