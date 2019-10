¡Irreconocible! Así se veía el actor ‘La Roca’ a sus 15 años

‘La Roca’, además de ser conocido por su actuación en diferentes películas, como “Rápido y furioso”, “Jumanji”, entre otras, se ha llevado la atención por su musculoso cuerpo.

El actor Dwayne Johnson, compartió en su cuenta de Instagram una foto de él a sus 15 años, mostrando la increíble transformación que ha tenido en el tiempo.

Le puede interesar: Dwayne Johnson vuelve a ser el actor mejor pago del mundo según Forbes

En la foto, el actor se ve muy delgado, con un pequeño bigote y, además, un prominente cabello.

“A ese momento especial cuando era un niño punk de 15 años, 6'4, apenas 200 libras, bigote espeluznante y obligado a dejar Hawai'i para vivir en Nashville, TN, donde me acababa de inscribir en una nueva escuela secundaria, y TODOS (estudiantes y maestros) me trataron como si tuviera la peste y me mantuvieron alejado porque todos estaban convencidos de que era un policía encubierto. Historia real.”, escribió el actor.

Vea la foto aquí:

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.