¡Váyase a dormir! Disputa entre Andrea Serna y Claudia Bahamón

Claudia Bahamón quiere “matar” a Andrea Serna, todo por revelar su peso y que tiene las cejas muy pobladas.

Todo comenzó cuando Andrea respondió algunas preguntas de sus seguidores. Su peso, dieta para bajar de peso y cómo mantener unas cejas pobladas como las de ella.

La caldense respondió que pesa 60 kilos, pero para que ‘El desafío’ tuvo que aumentar de peso, algo que para ella no es muy fácil por su contextura. Además, agregó que no tiene una dieta para bajar de peso ya que su preocupación siempre ha estado en la búsqueda de “unos kilos demás”.

Y finalmente, respondió que sus cejas son muy pobladas, tanto que se unen hasta el centro.

Estas respuestas sacaron de casillas a la presentadora Claudia Bahamón, tanto así que publicó un video en el que manifestó que “la quiere matar”.

“Quiero decirles anticipadamente que la quiero dejar de seguir (es mentira) y que la quiero matar”, mencionó Bahamón.

Y agregó que: “Ella no sabe lo que es una dieta. Ella solo piensa en subir, mientras uno piensa en bajar”. Y complementó con “Mientras yo me quiero rellenar y pintar un poquitico por dentro porque yo cada vez me quedo más calva de ceja ella dice: ‘es que a mí se me juntan hasta en el centro’. Andrea Serna, váyase a dormir”.

