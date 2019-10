Habla Sara Corrales sobre supuesta relación con ex de Ariadna

La actriz Sara Corrales recientemente estuvo en el ojo de la prensa por los fuertes rumores sobre una supuesta relación con el dj francés Cedric Gervais, quien había estado anteriormente con la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez.

Puede leer: Operación Orión, 17 años después el debate se aviva en redes sociales

Incluso, varios medios afirmaron que Corrales había sido la razón por la cual el Dj y la modelo habían tomado la decisión de terminar su relación. Sin embargo, Corrales decidió hablar del tema con la revista 15 Minutos.

En la entrevista, Sara afirmó estar felizmente soltera y agregó no estar enamorada de nadie. "No es lo que estoy buscando, a pesar de que sí coincidimos un fin de semana, no es el tipo de hombre que me gustaría para mi vida", explicó.

Lea también: ¿Terminaron? Foto de Neymar con la novia de Maluma genera dudas

Recordemos que actualmente Corrales hace parte del reality show del Canal RCN MasterChef Celebrity.

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.