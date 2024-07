Regresa el más escamoso de los personajes colombianos

Bogotá

En Disney+ está disponible una de las series más esperadas en Colombia, “Pedro el escamoso: más escamoso que nunca”. La secuela de la exitosa telenovela colombiana que marca el regreso de Miguel Varoni como Pedro Coral y cuenta con la incorporación de talentos colombianos como Carlos Torres en el papel de Pedro Junior y Ana María Trujillo que retoma la actuación después de varios años inactiva.

Miguel Varoni en dialogo con Caracol Radio sobre el proyecto de “Pedro el escamoso: más escamoso que nunca” dice, “en el 2016 me encontré con Fernando Barbosa de Disney y me dijo que quería volver a hacer Pedro, pero no se podía porque siempre andaba ocupado en Telemundo, en el 2022 hice “El Conde” y cuando lo terminé la productora le dijo a Disney que yo tenía el espacio para hacer Pedro, entonces ahí fue de una, armaron la batalla, ya estaba listo el primer capítulo, lo leí, maravilloso y obviamente arrancó la producción y ya estamos celebrando su estreno”.

En esta oportunidad veremos a Pedro Coral, un héroe poco convencional, que, tras vivir veinte años en el extranjero, vuelve a su tierra natal para encontrarse con una realidad completamente diferente a la que dejó cuando se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Para su sorpresa, descubre que su hijo se ha convertido en un exitoso y próspero profesional, obligándolo a inventar una serie de historias con el objetivo de ocultar lo que ha sido una vida de sacrificios y privaciones y ganarse el respeto y la admiración de Pedro Junior y así juntos bailar el tradicional “El Pirulino”.

La serie tiene 23 episodios, está escrita por Felipe Salamanca, cuenta con la producción ejecutiva de Juan Carlos Villamizar y Dago García, además la dirección de Juan Carlos Vásquez, Andrés Marroquín y Juan Carlos Villamizar. El elenco lo complementan Ana María Trujillo, Melanie Del Olmo, Sandra Reyes, Álvaro Bayona, Luz Estrada, Juan Carlos Arango, Andrea Guzmán, Antonio Gil, entre otros, “Pedro el escamoso: más escamoso que nunca” se puede ver completa a través de Disney+ en todo el mundo.